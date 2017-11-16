مصر ترفض إنتاج فيلمين عن “السادات” و”عبدالناصر”

رفض قطاع الإنتاج في التلفزيون المصري إنتاج فيلم “المنصة”، الذي تتناول أحداثه تفاصيل اغتيال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات من تأليف بشير الديك، إذ إن الواقعة لا تزال مثيرة للجدل سياسيًا في الشارع المصري وربما يفتح تناولها فنيًا المجال مجددًا للخلافات.

وعلمت “إرم نيوز” أن قطاع الإنتاج في التلفزيون المصري علّل الرفض بأن الفيلم يحتاج ميزانية ضخمة؛ بسبب الديكورات وأجور النجوم ولا توجد سيولة مادية كافية تغطي تكاليف الإنتاج.

وفي سياق آخر، نشب صدام عنيف بين وزير الثقافة حلمي النمنم، والمخرج محمد فاضل؛ بسبب رفض وزارة الثقافة إنتاج فيلم بعنوان “ناصر 67″، حيث تقدم فاضل بطلب للوزير لتمويل الفيلم والذي تتجاوز ميزانيته 50 مليون جنيه، لكنّ الوزير رفض الطلب بحجة عدم قدرة الوزارة على تحمل تكاليف الفيلم.

والمعروف أن محمد فاضل قدَّم العام 1996 فيلمًا بعنوان “ناصر 56” بطولة أحمد زكي، وفردوس عبد الحميد، وتناول خلاله أحداث تأميم قناة السويس، وكان ينوي تقديم جزء ثانٍ لإنصاف الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وصولاً إلى حرب 67.

وحول هذا الموضوع، علّق الناقد نادر ناشد قائلاً: “أمر محزن أن تتجاهل مؤسسات الدولة هذه الأعمال المهمة، لأنها تختص بأحداث وشخصيات مؤثرة في التاريخ المصري”، لافتًا إلى أن “هذه الأفلام لا يستطيع إنتاجها إلا الدولة، لأنها تحتاج ميزانيات ضخمة، بخلاف القطاع الخاص الذي يفكر فى الإنتاج بشكل تجاري، ولا يهتم إلا بلغة شباك التذاكر”.