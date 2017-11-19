بعد جولته الخليجية.. شكري يطلع تيليرسون على نتائج مباحثاته بشأن الأزمة اللبنانية

أطلع وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره الأمريكي ريكس تيليرسون، على نتائج الجولات والمباحثات التي أجرتها القاهرة في المنطقة بشأن الأزمة اللبنانية.

جاء ذلك في أعقاب زيارة الوزير المصري دول خليجية، واجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، إن شكري “تلقى بعد ظهر اليوم، اتصالًا من ريكس تيليرسون، تناولا خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في المنطقة”.

وأضاف أبو زيد أن “حديث وزيري خارجية مصر وأمريكا، تناول بشكل مفصل تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما التوتر الحالي، الناجم عن الأزمة اللبنانية وتداعياتها، والتدخلات الإيرانية لزعزعة استقرار عدد من الدول العربية”.

وتناول الاتصال، الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، كما استمع تيليرسون إلى تقييم الوزير المصري نتائج جولته العربية الأخيرة.

وكشف أبو زيد أن الوزير المصري أبلغ نظيره الأمريكي خلال الاتصال بالتطورات الخاصة بملف سد النهضة، إذ تم التأكيد على أهمية الالتزام الكامل من جميع الأطراف باتفاق إعلان المبادئ الموقع عليها بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف أنه “فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية، استعرض الوزيران، نتائج الزيارات المتبادلة خلال الفترة الأخيرة، وفِي مقدمتها زيارة رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال إلى الولايات المتحدة، والإعداد للزيارة المقبلة لنائب الرئيس الأمريكي إلى مصر، كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تطلعه لزيارة قريبة لمصر”.

وأشار إلى أن “وزيري البلدين تناولا أيضًا أبعاد قرار الإدارة الأمريكية، الخاص بعدم تجديد الترخيص الممنوح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتداعياته المحتملة، إذ أكد شكري أهمية الإبقاء علي قنوات الاتصال المفتوحة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، من أجل تهيئة المناخ الملائم لإعادة استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.