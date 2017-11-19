مرسي يرفض إجراء فحص طبي للكشف عن حالته الصحية

كشفت النيابة العامة في مصر، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، رفض التوقيع على أمر بإجراء فحص طبي؛ للكشف عن حالته الصحية، وذلك تنفيذًا لتوصية قضائية صدرت في إحدى جلسات محاكمته بقضية “التخابر مع حركة حماس”.

وأوضح ممثل النيابة العامة خلال جلسة محاكمة مرسي، اليوم الأحد، في القضية المذكورة، أن “الجهات المعنية، حاولت تنفيذ توصية المحكمة، بتوقيع الكشف الطبي على عدد من قيادات الإخوان؛ لكتابة تقرير طبي، يفند مزاعم تعرضهم لمعاناة صحية بسبب الحبس”.

وأضافت النيابة، أن “بعض قيادات الإخوان، امتثلوا للأمر، باستثناء الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي رفض إجراء الكشف الطبي عليه، كما دعمت النيابة حديثها، بتقرير طبي من معهد أمناء الشرطة”.

وواصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، نظر جلسة فض الأحراز، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق و23 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”.