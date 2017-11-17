النيابة العامة المصرية تأمر بتوقيف متهمين بحادثة الواحات 15 يومًا

أصدر النائب العام المصري نبيل صادق، اليوم الجمعة قرارًا بحبس 15 “إرهابيًا” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، على خلفية ارتباطهم بحادثة الواحات الدامية.

ويواجه المدانون اتهامات بـ”الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت في منطقة الواحات البحرية، التي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة”.

وبدأ فريق برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول في نيابة أمن الدولة العليا اليوم الجمعة، التحقيقات مع المتهمين في “الخلية الإرهابية الأخطر” التي ضبطتها الأجهزة الأمنية مؤخرًا.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين تهم “القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات، والشروع في القتل العمد وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما”.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، أن منفذي هجوم الواحات تلقوا تدريبات في معسكرات داخل ليبيا، حيث أكدت ضبط أحدهم خلال ملاحقة قوات من الجيش والشرطة.

وشهدت المنطقة الغربية في مصر أحداثًا دامية خلال الأيام الماضية، بدأت بهجوم استهدف قوات الأمن في منطقة الواحات بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، راح ضحيتها 16 شرطيًا، وتمت إصابة 19 آخرين.