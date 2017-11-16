للمرة الأولى.. مصر تبث لقطات حية من معركة الواحات (فيديو)

عرضت قناة “الحياة” المصرية، للمرة الأولى، لقطات من معركة قوات الجيش والشرطة ضد العناصر المتشددة في طريق الواحات، لتحرير النقيب محمد الحايس.

واختُطف الحايس في هجوم الواحات الذي وقع في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل 16 شرطيًا.

وكانت القوات المصرية نجحت في القبض على المتهم في تنفيذ الهجوم، عبدالرحيم المسماري، الذي بثت القناة مقابلة معه، اليوم الخميس.

وتحدث المسماري، في أول ظهور له بعد اعتقاله، عن تفاصيل المعركة التي جرت بين القوات المصرية ومنفذي هجوم الواحات، مشيرًا إلى أنهم فوجئوا بقصف الطائرات المصرية عليهم.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، أن منفذي هجوم الواحات، تلقوا تدريبات بمعسكرات داخل ليبيا، كاشفة عن ضبط أحدهم خلال ملاحقة قوات من الجيش والشرطة.

وأضاف المسماري خلال المقابلة أنه “رفع السلاح ضد الكفار داخل ليبيا وخارجها بناء على علم وليس على جهل، حيث فعلت ما فعلته بناء على كلام العلماء والفقهاء وتفسيرهم للأحاديث والآيات القرآنية”.

وأضاف أنه “اقتنع بأفكار الجهادية بعد ثورة ليبيا 2011، وشارك أهل مدينة درنة الليبية في عدة عمليات مسلحة ضد قوات الرئيس الراحل معمر القذافي، كما شارك مع جماعة شوري المجاهدين في عمليات ضد داعش، في مدينة درنة، وكان دوره عملية تصنيع المتفجرات”.

وتابع: “انضممت في أواخر 2014، إلى مجلس شورى مجاهدي درنة، وشاركت في مواجهات ضد داعش، ومواجهات مباشرة ضد قوات خليفة حفتر”.

وأردف بالقول إنه “شارك في زرع عبوات ضد الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، ودخل في مواجهات معه في أكثر من مكان”.

ويعد “مجلس شورى مجاهدي درنة” الذي يسيطر على درنة، تحالفًا لكتائب إسلامية شارك بعضها في الإطاحة بنظام القذافي في 2011.

وتشكل المجلس في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2014، لحماية المدينة.