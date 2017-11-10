مصر تؤكد رفضها أي “حلول عسكرية” تجاه الأزمة اللبنانية (فيديو)

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ على مدار الأيام الماضية كانت واضحة بشأن موقف مصر تجاه التطورات الأخيرة في لبنان.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد”، أن “مصر ترفض أن تكون الحرب خياراً أو حلاً تجاه الأزمات، خاصة ما يتعلق بالأزمة اللبنانية”.

وأشار السفير راضي إلى “موقف مصر الثابت برفض الحلول العسكرية، ودعم السلام والحوار والتسوية السلمية لأي نزاع أو سوء فهم”، مؤكدًا أن بلاده “تدعم الجيوش الوطنية النظامية، ولا تتفق ولا تلتفت إلى الميليشيات المسلحة، كما أن مصر مع رخاء الشعوب وسعادتها”.

وتصاعدت حالة التوتر بين لبنان ودول خليجية، على خلفية استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من السعودية بعد اتهامه “حزب الله” باختطاف الدولة اللبنانية لصالح إيران وتهديده للمنطقة ككل، تبعتها مطالبات الرياض، والكويت، وأبو ظبي، والمنامة، لرعاياها مغادرة لبنان فوراً وعدم السفر إليه مجدداً.