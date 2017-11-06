عالم آثار مصري: الإرهاب في سيناء منذ 4200 عام

كشف وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس، أن الإرهاب يتواجد في سيناء منذ 4200 عام، وأن عمر الحضارة المصرية ليس 7 آلاف عام كما يشاع.
واستدل حواس ،المتخصص في علم المصريات على حديثه برواية قصة تاريخية قائلًا: “كانت توجد منذ 4200 سنة مجموعة إرهابية في منطقة سيناء، تستخدم الأطفال والنساء دروعًا بشرية”.
وأضاف وزير الآثار الأسبق ،خلال كلمته بمنتدى الشباب العالمي في شرم الشيخ: “أن الجندي المصري استطاع القضاء على هذه المجموعة بطريقة لم تجعله يسبب أي أذى للنساء والأطفال، مشددًا على أن مصر تعد أول دولة في العالم بمفهومها الشامل على الأرض ،حيث أقيمت قبل 3200 سنة قبل الميلاد.
ولفت إلى أن الحفائر الجديدة ،كشفت أن عمر الحضارة المصرية القديمة يعود إلى 3200 سنة قبل الميلاد، أي أكثر من 5 آلاف سنة، وليس 7 آلاف سنة.