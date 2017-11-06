عالم آثار مصري: الإرهاب في سيناء منذ 4200 عام

كشف وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس، أن الإرهاب يتواجد في سيناء منذ 4200 عام، وأن عمر الحضارة المصرية ليس 7 آلاف عام كما يشاع.

واستدل حواس ،المتخصص في علم المصريات على حديثه برواية قصة تاريخية قائلًا: “كانت توجد منذ 4200 سنة مجموعة إرهابية في منطقة سيناء، تستخدم الأطفال والنساء دروعًا بشرية”.