مقتل 6 مدنيين بقذيفة مجهولة المصدر شمال سيناء المصرية

لقي 6 مدنيين مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل في مدينة العريش في شمال سيناء، بحسب مصدر طبي في مستشفى العريش العام.

وقال المصدر لـ “إرم نيوز” إن المستشفى استقبل جثامين 6 مدنيين بينهم طفلان، وشخصين آخرين أصيبا جراء سقوط قذيفة على منزلهم، بمنطقة السكاسكة شرق العريش.

وأشار المصدر إلى أن من بين القتلى الذين تعرّف المستشفى عليهم “الطفل بكر محمد مصطفي 8 أعوام، ومحمود محمد سليمان 11 عامًا، ومحمد سليمان سلمي 40 عامًا، وموسي محمد صوان 20 عامًا، ويونس سلمي سليمان 12 عامًا”.

يأتي ذلك فيما قال مصدر أمني في مديرية أمن شمال سيناء إن مصدر القذيفة غير معروف حتى الآن، لافتًا إلى أن قوات الأمن انتشرت بكثافة في أنحاء الحي المكتظ بالمدنيين.

وتشهد منطقة شمال سيناء مواجهات بين قوات الأمن وعناصر مسلحة تابعة لجماعة “ولاية سيناء”، التي بايعت تنظيم “داعش”، يسقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.

وقبل يومين، قال مصدر أمني في مديرية أمن شمال سيناء لـ”إرم نيوز” إن شرطييْن اثنين لقيا مصرعهما وأصيب 10 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة لقوات الشرطة بمدينة العريش.

وأخيرًا اعتمدت أجهزة الأمن خطة تأمينية لشبه جزيرة سيناء، تتضمن منع القادمين من القاهرة والمحافظات الأخرى من عبور قناة السويس إلى سيناء دون حجوزات فندقية أو عقود عمل.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين تبنت معظمها جماعة “أنصار بيت المقدس” التي أعلنت ولاءها لتنظيم “داعش” الإرهابي في حين ترد قوات الأمن بحملات عسكرية واسعة لتعقب المسلحين الذي يختبئون في بعض الأحيان وسط المدنيين.