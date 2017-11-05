تحركات مصرية لإخراج لبنان من “أزمة” استقالة الحريري

كشف برلماني مصري أن لجنة الشؤون العربية ستعقد غدًا الإثنين اجتماعًا عاجلًا لبحث الأزمة اللبنانية التي نتجت عن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، مؤكدًا أن الهيئة العليا في البرلمان دعت اللجنة إلى التحرك في هذا الملف بناءً على تعليمات رئاسية واردة في هذا الاتجاه.

وقال عضو اللجنة العربية في البرلمان المصري جمال محفوظ:” إن الاجتماع سيدرس عددًا من سيناريوهات التدخل المصري لإنهاء الأزمة اللبنانية من بينها إرسال وفد نيابي من القاهرة إلى بيروت للقاء بعض الأطراف هناك إلى جانب استغلال وجود رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لحضور منتدى الشباب الدولي في القاهرة وعقد لقاء معه لبحث الأزمة”.

وأضاف محفوظ في تصريحات لـ”إرم نيوز” أن مصر “جادة في إخراج لبنان من أزمتها وإبعادها عن صراع التجاذبات الإقليمية، مشددًا على أن مجلس النواب سيتحرك بقوة في هذا الملف خلال الأيام المقبلة في ظل تصاعد وتيرة الأحداث هناك”.

وقال بيان للرئاسة المصرية اليوم إن لقاء عُقد بين الرئيس عبدالقتاح السيسي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمشاركة رئيس البرلمان المصري والسفير اللبناني في القاهرة لمناقشة “مستجدات الأوضاع اللبنانية والبحث عن صيغة لإنهاء الأزمة”.

وقال السفير اللبناني في القاهرة أنطوان عزام: إن الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعة مع الرئيس المصري نوقش خلاله عدد من الملفات خاصةً ما يتعلق بتطورات الأوضاع في لبنان، لافتًا إلى أن اللقاء كان “إيجابيًا ومثمرًا للغاية”.

وأضاف عزام في تصريحات خاصة بـ”إرم نيوز” أن الأزمة اللبنانية تم “تهويلها إعلاميًا وستحدث انفراجة قريبًا”، متمنيًا من وسائل الإعلام “الهدوء في تغطيتها للأحداث بلبنان وعدم تهويل ما يجري”.

وأحدث إعلان رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري أمس السبت استقالته من منصبه، حالة قلق كبيرة في الأوساط السياسية والاجتماعية في البلاد وسط تخوفات من تبعات هذا القرار خلال الأيام المقبلة.