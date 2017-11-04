سعد الحريري يقرر عدم العودة إلى لبنان لأسباب أمنية

ذكر مصدر مقرب من رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي أعلن استقالته السبت تخوفا من اغتياله – أن الحريري لن يعود إلى وطنه لبنان لأسباب أمنية.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.) “الوضع الأمني هو أحد الأسباب الرئيسية لابتعاد رئيس الوزراء عن لبنان حاليا”.

وأضاف المصدر أن الحريري سيقوم الآن بجولة فى عدد من الدول ليبحث معها الموقف في لبنان.

كان الحريري / 47 عاما/ أعلن اليوم السبت من العاصمة السعودية الرياض وبصورة مفاجئة استقالته من منصبه، قائلا إنه يخشى أن يكون ضحية لهجوم يستهدفه.