محكمة أمن الدولة المصرية تمدد حبس ابنة القرضاوي وزوجها

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر الأحد، حبس علا يوسف القرضاوي، وزوجها المهندس ، حسام خلف، لمدة 15 يوماً ، على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات لهما ، تتعلق بتمويل الإرهاب.

وعلا، هي ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، المتهم بعدة قضايا في مصر ، بينها، التحريض على الإرهاب، أما زوجها ، فهو عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، وهو حزب إسلامي.

وجاء قرار النيابة، بعد استكمال التحقيقات مع المتهمين، في قضايا تتعلق بتمويل عدد من العمليات الإرهابية؛ بهدف زعزعة الاستقرار، ونشر الفوضى في مصر، والإضرار بالمصالح العامة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، في القضية رقم 316 لسنة 2017 ، حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة، تم تأسيسها على خلاف القانون، والدعوة إلى التظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية.

وتشمل القضية عددًا كبيرًا من قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان المسلمين، ويتقدمهم محمد عبد الرحمن المرسي، رئيس اللجنة الإدارية، المحسوبة على جبهة القائم بأعمال مرشد جماعة الاخوان محمود عزت، والتي حلت محل مكتب الإرشاد التابع للجماعة.