الأمن المصري يعتقل ضابطًا سابقًا قاد “خلية الواحات”

ألقت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الجمعة، القبض على ضابط سابق، قاد “خلية الواحات” التي أسفرت الاشتباكات معها عن مقتل وإصابة العشرات من قوات الأمن.

وقال مصدر أمني مصري لـ”إرم نيوز”: إن “أجهزة الأمن ألقت القبض على الضابط السابق في العمليات الخاصة التابعة للشرطة، حنفي جمال، عقب تضييق الخناق على الهاربين من ملاحقات الأمن بمنطقة الواحات، جنوب غربي محافظة الجيزة”.

وأضاف أن “الضابط السابق كان مصابًا عند إلقاء القبض عليه، جراء الهجمات التي شنتها أجهزة الأمن قبل يومين بالمنطقة، في أعقاب ملاحقة الهاربين من منفذي حادث الواحات الإرهابي”.

وأشار إلى أنه بإلقاء القبض على جمال، فإن “مثلث قادة التنظيم قد اكتمل إلى جوار الضابطين السابقين، هشام عشماوي، وذراعه اليمنى، عماد عبد الحميد”.

وبيّن المصدر الأمني، أنه “تم التحفظ على المتهم في أحد مستشفيات القوات المسلحة تمهيدًا لخضوعه للتحقيقات لمعرفة تفاصيل إضافية عن الحادثة”.

وكان الضباط الثلاثة تَرَكُوا خدمتهم من وزارة الداخلية قبل 4 أعوام، وأشارت تقارير وقتها إلى أنهم شكلوا خلية إرهابية لاستهداف قوات الأمن المصرية.