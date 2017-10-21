الداخلية المصرية تعلن مقتل 16 شرطيًا و15 متشددًا في هجوم الواحات

أكدت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، مقتل 16 عنصرًا من قوات الأمن المشاركة في هجوم الواحات، وإلى جانب مقتل 15 متشددًا من المشاركين في الاشتباكات المسلحة ضد الأمن المصري.

وقال مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية إن “مجموعة من العناصر الإرهابية اتخذت من إحدى المناطق بالعمق الصحراوي بالكيلو 135 بطريق أكتوبر – الواحات بمحافظة الجيزة مكاناً للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، مستغلين في ذلك الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوي وسهولة تحركهم خلالها.

وأشارت الوزارة إلى أن “القوات قامت بمأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية استشعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم استخدام الأسلحة الثقيلة من كافة الاتجاهات فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات، مما أدى لاستشهاد 16 من القوات (11 ضابطا – 4 مجندين – 1 رقيب شرطة)، وإصابة 13 آخرين ( 4 ضباط – 9 مجندين)، ومازال البحث جاريا عن أحد ضباط مديرية أمن الجيزة” .

وتابع البيان أنه “وفي وقت لاحق تم تمشيط المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة 15 مسلحًا والذي تم إجلاء بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم، وما زالت عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة”.

وأكدت الوزارة أن ذلك لن يزيدهم إلا إصرارًا وعزيمة على الاستمرار فى بذل المزيد من الجهد لاقتلاع جذور الإرهاب، وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام “تحري الدقة في المعلومات الأمنية قبل نشرها والاعتماد على المصادر الرسمية وفقاً للمعايير المتبعة فى هذا الشأن”، وكذا إتاحة الفرصة للأجهزة المعنية في التحقق من المعلومات وتدقيقها لاسيما في ظل ما قد تفرضه ظروف المواجهات الأمنية من تطورات، الأمر الذي قد يؤدي إلى التأثير سلباً على سير عمليات المواجهة والروح المعنوية للقوات.

وكانت أنباء تضاربت بشأن تخطي عدد القتلى بصفوف الأمن الخمسين قتيلا.