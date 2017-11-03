مصر.. جماعة مسلحة غير معروفة تعلن مسؤوليتها عن هجوم الواحات

أعلنت جماعة متشددة تدعى “أنصار الإسلام” في بيان اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن هجوم الواحات في الصحراء الغربية المصرية، الذي أودى بحياة عدد من رجال الشرطة الشهر الماضي.

ولم تقدم الجماعة، التي لم تكن معروفة من قبل في بيانها الذي نشر على الإنترنت، دليلا على إدعائها أنها منفذة الهجوم الذي وقع يوم 21 أكتوبر تشرين الأول.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية وقت الهجوم، إن 52 على الأقل من الضباط والمجندين قتلوا عندما تعرضت دوريتهم للهجوم. ونفت وزارة الداخلية ذلك في اليوم التالي، قائلة إن عدد القتلى 16 فقط من رجال الشرطة.

وقالت جماعة “أنصار الإسلام” مشيرة إلى أن الهجوم هو أول عملية لها، “ها هي معركة عرين الأسود في منطقة الواحات البحرية على حدود القاهرة بدأنا بها جهادنا وتم لنا فيها النصر… على حملة العدو”.

وأوضحت، أنها احتجزت أحد الضباط في هجوم الواحات، وأن سلاح الطيران المصري هاجمها بعد 11 يوما موقعا عددا من القتلى بين مسلحيها.

ونقلت البيان جماعة أخرى تسمى “حراس الشريعة”.