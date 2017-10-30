عودة إعلاميين “معارضين” تثير الجدل بمصر.. تغيير أم إعادة تدوير؟

حالة من الجدل في الوسط الإعلامي في مصر أثارها عودة عدد من الإعلاميين عبر الشاشات الفضائية بعد غياب دام لسنوات، لاسيما بعدما وصفوا بأنهم “معارضون للنظام الحالي”، وهو التغير المفاجئ الذي ينم عن توجه إعلامي جديد اعتبره مراقبون “عملية تدوير للنخبة الإعلامية”، ووصفه آخرون بأنه مرحلة تغيير للتوجه والسياسة التحريرية.

محمود سعد

من أبرز الإعلاميين العائدين محمود سعد الذي غاب عن الشاشات منذ عام 2015 دون توضيح أسباب غيابه حتى الآن، عبر برنامج “باب الخلق” على شاشة قناة النهار بعد فترة طويلة من الغياب، حيث تجري إدارة القناة حاليًا نقاشًا حول وضع البرنامج هل سيكون جزءًا من برنامج آخر النهار أم سيكون برنامجًا مستقلاً.

فيما أعلنت إدارة القناة أن “باب الخلق” سيكون برنامجًا اجتماعيًا فنيًا بعيدًا عن السياسة ويهتم بالقضايا الاجتماعية والمبادرات الشبابية.

عمرو الليثي

يعود عمرو الليثي، بعد غياب عن فضائية الحياة، إثر مقطع الفيديو الشهير “سائق التوك توك” الذي عرضه في برنامجه “واحد من الناس”، وأثار جدلًا كبيرا عقب مهاجمته سياسة النظام الحالي.

ووقتها أعلنت إدارة القناة أن الإعلامي عمرو الليثي بدأ عطلته السنوية، فيما أعلن الإعلامي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” انتهاء تعاقده مع القناة، مما دفع البعض بأن أطرافًا أخرى كان لها دور في إبعاده عن الشاشات.

غير أن الليثي أعلن تعاقده مع شركة “سينرجي” على إنتاج موسم جديد من برنامج “واحد من الناس” عبر فضائية الحياة، وجاء في بيان من المكتب لعمرو الليثي أن شركة “تواصل” أشادت بالإعلامي، وعودته مرة أخرى للظهور على شاشة الحياة في ثوبها الجديد.

إبراهيم عيسى

عودة الإعلامي إبراهيم عيسى، كان لها النصيب الأكبر من الجدل، خاصة أنه كان أكثر الإعلاميين جدلا عبر برنامجه، وصحيفة “المقال”، التي شن من خلالها الهجوم على الرئيس السيسي وحكومته ومجلس النواب، وقد غاب عن الشاشات منذ ديسمبر الماضي بعد أزمته مع البرلمان، وحينها أصدرت قناة “القاهرة والناس” بيانًا صحفيًا، أوضحت فيه أن عيسى تقدم باعتذار إلى إدارة القناة بأنه لا يريد الاستمرار في تقديم برنامجه التليفزيوني على شاشتها اعتبارًا من مطلع يناير 2017.

ومن المتوقع أن يعود عيسى عبر فضائية “on” لتقديم برنامجه الجديد ولن يتطرق البرنامج لمناقشة القضايا السياسية، حيث من المقرر أن يعرض في النصف الثاني من نوفمبر المقبل.

عماد أديب

يعود الإعلامي عماد أديب الشقيق الأكبر للإعلامي عمرو أديب مرة أخرى لقناة الحياة، بعد غياب دام ما يقرب من الثلاثة أعوام، وأعلنت شركة “تواصل” المالك الجديد لقناة الحياة، فى مؤتمر صحفي للإعلان عن التعاقد مع عماد أديب الذي سيعود للشاشة ببرنامج جديد يذاع أربع أيام أسبوعيًا.

وعلى الدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي على عودة بعض الإعلاميين بالقول، إن جميع الإعلاميين المتوقع عودتهم يمتلكون تاريخًا من العمل الإعلامي وعودتهم مرتبطة بخط تحريري محدد، متابعًا: “التوظيف يتم وفق طاقة المذيع وليس توجهه السياسي، وفى تلك الحالة المذيع ينخرط فى الخط التحريري الذى تريده القناة”.

إعادة تدوير النخبة الإعلامية

وأضاف الخبير الإعلامي لـ”إرم نيوز”، أن عودة الإعلاميين ستكون توجيهًا لصناعة الإعلام بمصر بحيث يحكم القائمون على الصناعة النظر خارج الصندوق، والبحث عن مواهب جديدة وتدوير النخبة الإعلامية المتواجدة باعتبارها عناصر مجرّبة.

وقالت الدكتورة نهى بكر أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن عودة الإعلاميين ستكون لتهدئة الرأي العام وضبط الإيقاع الإعلامي، وفق منظومة محددة خاصة أن بعضهم كان له الكثير من السجال عبر برامجهم.

وأضافت أستاذة العلوم السياسية، لـ”إرم نيوز”، أن الإعلاميين الأربعة يمتلكون تاريخًا مهنيًا طويلاً، خاصة أنهم لم يظهروا بتسريبات عقب انتهاء برامجهم واكتفوا بالصمت، متوقعة أن تكون برامجهم اجتماعية على غرار تغير خريطة البرامج مؤخرا من السياسية إلى الاجتماعية والترفيهية مثل برنامج الإعلامية منى الشاذلي.