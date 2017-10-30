مصر تعتقل البرلماني الإسلامي السابق عبدالقادر عبدالجواد

اعتقلت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، القيادي في الجماعة الإسلامية والبرلماني السابق عبدالقادر عبدالوهاب عبدالجواد، وذلك على خلفية حكم ضده بالسجن المؤبد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي: “تم ضبط القيادي بالجماعة، المقيم بمركز ببا بمحافظة بنى سويف، وحاصل على بكالوريوس هندسة لكونه محكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد ؛في اقتحام وتخريب مركز شرطة ببا عقب فض اعتصام رابعة”.

وأضاف البيان أن “المذكور سبق ضبطه خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2006 ؛لانخراطه تنظيميًا بصفوف كوادر الجماعة الإسلامية ،ومرصود معاودته نشاطه لصالحها عقب أحداث كانون الثاني/ يناير 2011 ،وسبق صدور قرار من الرئيس المعزول بتعيينه في مجلس الشورى عام 2012″.

ويشغل القيادي بالجماعة حاليًا منصب أمين عام حزب البناء والتنمية “الذراع السياسية للجماعة الإسلامية”، وعضو حاليًا بالهيئة العليا للحزب، حيث جارٍ فحص الملف الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.