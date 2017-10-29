مصر: اجتماع “دعم الشرعية” يبحث 3 محاور بشأن اليمن

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن الاجتماع الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض لدعم الشرعية في اليمن سيناقش 3 محاور رئيسة هي، المحور العسكري، والحل السياسي، والجانب الإنساني.

وأشارت الوزارة، في بيان تلقى “إرم نيوز” نسخة منه، إلى أن الوزير سامح شكري وصل الرياض على رأس وفد من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، برئاسة اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع، للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء أركان دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، في البيان، إن “الوفد سيبحث مستجدات الأزمة اليمنية والتنسيق بين الدول الأعضاء في التحالف، وسيناقش 3 محاور رئيسة”.

وأضاف أن المحاور تتمثل في “المحور العسكري الهادف إلى تقييم الوضع الأمني والعمليات العسكرية القائمة، والمحور السياسي الخاص بأولوية التوصل لحل سياسي شامل، وفقًا للمرجعيات الدولية الخاصة بالعملية السياسية في اليمن، والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني؛ وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني”.

وأوضح أبوزيد أن المحور الثالث سيتناول “الوضع الإنساني، والجهود المبذولة من جانب التحالف للتعامل مع التحديات الإنسانية في اليمن، وكيفية التنسيق بين الدول أعضاء التحالف، من أجل تقديم وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وتخفيف المعاناة التي يمر بها المواطنون، فضلاً عن جهود إعادة إعمار اليمن في جميع المجالات”.