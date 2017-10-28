مصر.. حكم بحبس صاحبة مشروع”اتجوز بجنيه” 28 عامًا

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكمها بالسجن 28 عامًا، ضد حنان عبدالمقصود النشرتي، المعروفة إعلاميًا بصاحبة مشروع “اتجوز بجنيه”، وذلك في دعاوى مقامة ضدها من قبل مواطنين بتهمة النصب والاحتيال.

وقضت محكمة جنح الدقي بسجنها عامًا وكفالة مالية قدرها مائة جنيه (6 دولارات) لكل دعوى قضائية، حيث وصل عدد القضايا إلى 28 قضية أقامها مواطنون من أصحاب الأموال، ليصل إجمالي الأحكام إلى السجن 28 عامًا وكفالة 2800 جنيه (نحو 150 دولارًا).

وبدأت القضية بتقدم عدد من المواطنين بدعاوى قضائية ضد صاحبة المشروع، تفيد بامتناعها عن دفع الأموال والقروض للشباب المشاركين في مشروع “اتجوز بجنيه”، الذي أعلنت عنه المتهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت في عشرات البرامج الفضائية للترويج له.

وتضمن مشروع المتهمة قيام الشباب بالتبرع لها يوميًا بجنيه فقط، من خلال جمعية أسستها تحمل اسم “سواعد مصر”، على أن يشارك ملايين الشباب في المشروع، وتتم مساعدة المشاركين في الزواج مع الإعلان بشكل واضح عن الأسماء الفائزة يوميًا، وهو ما تم بالفعل في البداية.

وبعد مرور الوقت، فوجئ المشاركون بامتناع المتهمة عن دفع الأموال لهم، حيث تم تقديم بلاغات ضدها، وصولًا إلى حكم المحكمة.