السيسي عن المصالحة مع الإخوان: الإجابة لدى الشعب المصري (فيديو)

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإثنين، إن إمكانية إجراء المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، يجيب عنها الشعب المصري.

جاء ذلك في مقابلة متلفزة، أجرتها مع السيسي، فضائية “فرانس 24″، خلال زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية باريس، التي بدأت الإثنين، وتستغرق عدة أيام.

وردًا على سؤال من المحاور بشأن إمكانية إجراء المصالحة مع الإخوان، قبيل رئاسيات 2018، قال السيسي إن “الإجابة عند الشعب المصري، وهو في حالة غضب كبير، وعلى الآخرين كل الآخرين أن يضعوا ذلك في الاعتبار”.

ونفى السيسي وجود معتقلين سياسيين داخل السجون المصرية، مؤكداً على احترام القانون والإجراءات القضائية تجاه كافة المتهمين في قضايا عنف وإرهاب.

وأضاف الرئيس المصري خلال حواره مع قناة “فرانس 24” على هامش تواجده في فرنسا بزيارة تستغرق 3 أيام أن “هناك حملة ممنهجة ضد مصر، وأنا لا أريد الهجوم على منظمات حقوق الإنسان، لكن المؤكد هو التناول الإعلامي الخاطئ تجاه مصر”، مستكملاً حديثه: “وأين حقوق أسر الشهداء والأطفال والأرامل والأمهات اللاتي فقدن أبنائهن في كل حوادث الإرهاب خلال الـ 3 سنوات الماضية”.

وعلق الرئيس المصري على حادث الواحات الأخير الذي راح ضحيته 16 من رجال الشرطة، وأدى إلى مقتل 15 متشدداً، وفقا لبيان وزارة الداخلية قائلاً: “بدأنا التحقيقات في الحادثة”.

وصرح الرئيس المصري بأن بلاده لديها برنامجاً اقتصادياً طموحاً، واصفاً قرار تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” بأنه جاء لتسعير كل السلع بقيمتها الحقيقية.

وأكد السيسي أنه حريص على تجديد الخطاب الديني من خلال المؤسسات المعنية وعلى رأسها الأزهر الشريف، في الوقت الذي أكد فيه على الدور الذي سيلعبه المجلس القومي لمكافحة الإرهاب الذي تم تشكيله مؤخراً، ويضم في عضويته الأزهر والكنيسة.

وبشأن علاقة مصر بالدول الأفريقية، قال السيسي إن مصر جزء من القارة الأفريقية، واصفاً عودة مصر لدورها في أفريقيا بأنه طبيعي جداً، لأن هذه سياسة مصر الثابتة تجاه “أشقاء القارة”، بحسب تعبيره.

كما تحدث الرئيس المصري عن شرط عودة العلاقات مع قطر في ظل توتر العلاقات مع دول المقاطعة العربية (مصر والإمارات والسعودية والبحرين)، قائلاً: “هناك 14 مطلباً لدول الرباعي العربي يتمثل أبرزها في وقف دعم الإرهاب والهجوم الإعلامي وغيره، وتنفيذها هو شرط عودة العلاقات لطبيعتها”.

وبشأن ليبيا، قال السيسي إن مصر حريصة على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن مصر تطالب دائماً بمنع وصول الأسلحة والذخيرة للعناصر الإرهابية، والقضاء على الإرهاب والتطرف، والحل السياسي للأزمة.

وتعليقاً على الأزمة السورية قال السيسي: “لابد من مظلة شاملة لإيجاد حل في سوريا للخروج من الحالة القائمة، والشعب السوري هو المسؤول عن اختيار مستقبله من خلال انتخابات حرة، وبقاء النظام السوري يرجع لإرادة الشعب السوري”.

وعن العلاقة مع إيران، قال الرئيس المصري: “علاقة مصر بإيران مقطوعة منذ قرابة 40عاماً، ونسعى لتخفيف التوتر الموجود”، في الوقت الذي أكد فيه على أن مصر حريصة على أمن دول الخليج واستقرارها.