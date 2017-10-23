بعد واقعة أحمد موسى.. هل تستطيع نقابة الإعلاميين إحكام قبضتها في مصر؟

أثار الإعلامي المصري أحمد موسى، حالة من الجدل بعد ظهوره، أمس الأحد، في برنامجه “على مسؤوليتي”، رغم اتخاذ نقابة الإعلاميين في مصر قرارًا بإيقافه، عقب إذاعته تسجيلًا “مفبركًا”، عن حادث الواحات الذي راح ضحيته قرابة 54 قتيلًا مصريًا.

وقالت إلهام أبو الفتوح، العضو المنتدب لمجموعة قنوات “صدى البلد”، إن إدارة القناة ملتزمة بقرار مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن أزمة الإعلامي أحمد موسى، لافتةً إلى أن نقابة الإعلاميين ما زالت تحت التأسيس، وقرارات وقف المذيعين حق أصيل للمجلس الأعلى فقط.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن إدارة القناة لم يصلها قرار نقابة الإعلاميين الخاص بوقف الإعلامي أحمد موسى حتى الآن.

ولفتت “أبو الفتوح” إلى أن القناة لن تتخذ أي قرار قبل أن يصلها قرار رسمي من المجلس الأعلى للإعلام، في حين قررت إدارة القناة فتح تحقيق عاجل حول ما تم بثه من تسجيل صوتي منسوب لأحد الضباط الناجين من معركة الواحات.

من جانبه، قال الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، “إن ما فعله الإعلامي أحمد موسى، بظهوره أمس في برنامجه، ليس اختراقًا، ولكنه استغلال لتصريح كان قد صدر عن المجلس الأعلى للإعلام أنه يكفي الاعتذار إذا أخطأ الإعلامي، وهذا خطأ أيضًا”، لافتًا إلى أن “أي إنسان يمارس مهنة الإعلام، يجب أن يكون الموقف بينه وبين النقابة فقط”.

وأضاف الكنيسي أن نقابة الإعلاميين قادرة بالفعل على إحكام قبضتها على الإعلام في مصر، مضيفًا أن القانون هو من أعطى النقابة هذا الحق، وعدم تنفيذ قرارات النقابة يعد اختراقًا للقانون، وإلغاءً لأي نقابة مهنية، مؤكدًا أن دور النقابات هو حماية المهنة من تجاوزات بعض أفرادها.

وأكد أن نقابة الإعلاميين سوف تبلغ المجلس الأعلى للإعلام، لأنه المسؤول عن الإدارات، بينما النقابة مسؤولة عن الأشخاص، لتنسيق واتخاذ القرارات اللازمة ضده، لافتًا إلى أن النقابة أصدرت قرارات سابقة بوقف إعلاميين، وتم الالتزام بها.

من جانبه، أوضح ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، أن نقابة الإعلاميين لها سلطة تأديب، بحسب نص القانون، مؤكدًا أنه مع تفعيل القانون، ومن حق النقابة أن تؤدب أعضاءها.

وأضاف لـ”إرم نيوز” أنه يجب على نقابة الإعلاميين أن تدافع عن حقها في اختراق الإعلامي أحمد موسى لقرارها بوقفه عن العمل، وهو مثل اختراق المواطنين للقانون.