وقف برنامج الإعلامي أحمد موسى بسبب تسجيل هجوم الواحات

قررت نقابة الإعلاميين في مصر وقف برنامج “على مسئوليتي”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، بعد ما بثه أمس من تسجيل صوتي يوضح حقيقة ما حدث في “حادث الواحات”، ونتج عنه مقتل وإصابة العشرات من رجال الشرطة و15 إرهابياً.

وكان أحمد موسى، المعروف بقربه من النظام الحاكم، والمحسوب على أجهزة الأمن في مصر كما يقال، قد بث التسجيل الصوتي في برنامجه، والذي يوضح ضعف أداء وتخطيط وزارة الداخلية للتعامل مع اقتحام معسكر تدريبي للإرهابيين في منطقة الواحات.

ونفت وزارة الداخلية، في بيان لها، ما ورد في التسجيل حول تفاصيل الواقعة، ووصفت نشر التسجيل بأنه “بث لروح اليأس دون حقيقة على أرض الواقع”.

وقالت النقابة في قرارها إن “التصرف الجنائي ضد الإعلامي أحمد موسى أصبح في يد النيابة العامة”، مؤكدة أن “وقف البرنامج مستمر لحين مثوله للتحقيق أمام النقابة، حيث إن ما ذكره وبثه أحمد موسى يخالف المادة 69 من قانون النقابة”.

وذكر حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين في تصريحات رسمية أن “ما أذيع يندرج تحت تعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، ويتعارض مع ميثاق الشرف الإعلامي ومقتضيات الأمن القومي” – بحسب تعبيره.

كان التسجيل الصوتي قد جاء فيه على لسان أحد الناجين من الحادث أنه تم حصار قوات الأمن داخل المدرعات في منطقة جبلية لا يوجد بها أي تغطية لشبكات الهواتف، ما أدى إلى تعطيل أي وسيلة من وسائل التواصل مع وزارة الداخلية، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى التي نفتها وزارة الداخلية في بيان رسمي.