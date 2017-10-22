بالفيديو.. إعلامية مصرية تهاجم برلمانيًا غرّد عن “حادث الواحات”

شنت الإعلامية المصرية، أماني الخياط، هجومًا عنيفًا على الصحفي وعضو مجلس الشعب المصري، مصطفي بكري، بسبب تغريدة له على “تويتر” عن حادث الواحات الإرهابي.

وقالت الخياط، وهي مقدمة برنامج “بين السطور” المذاع عبر فضائية “أون لايف” المصرية: “كيف لصحافي محنك وبرلماني قديم أن يخطئ مثل هذا الخطأ ،ويتحدث عن الاختراق الأمني ،الذي حدث في مصر على مواقع التواصل”.

وتابعت: “يا سيادة النائب ماهي سلطتك لكي تمتلك كل هذه المعلومات، وأيضًا تفصح بها على تويتر وتفضح الاختراق الذي حصل ومراعاة شكل الدولة”.

وتساءلت الخياط: “هل نواب البرلمان يحق لهم التعامل مع الملفات الأمنية الشائكة؟ يعني لو فعلًا الدولة تعرضت لخديعة هل يصح أن تتم مناقشة الموضوع علنًا هكذا؟”

وختمت قائلة: “رسالتي لوزير الداخلية أرجوك ابحث جيدًا في كل من عندك، لأنه يمكن أن يكون أصغرهم هو الذي يسرب المعلومات”.