وزير التعليم العالي: مصر ستطلق مركزًا لتجميع الأقمار الصناعية في 2018 (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي المصري، إن الوزارة استطاعت أن تنجز مشروع قانون وكالة الفضاء المصرية والذي يتيح لمصر الدخول في مجال الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

وأضاف عبدالغفار في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، إن “هناك اتفاقاً بين وكالة الفضاء المصرية والألمانية التي تتساوى مع وكالة ناسا الأمريكية على إنشاء مركز تجميع الأقمار الصناعية في 2018 وسنبدأ أول تعاون لنا مع الصين”.

وتابع أن “هناك حزمة من التشريعات والقوانين التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة هدفها إعلاء البحث العلمي في مصر وأهمها قانون الاختبارات السريريرة الذي يتيح إنتاج أنواع معينة من الأدوية والعلاجات مثل التي يتم إنتاجها دوليًا”.

وكشف الوزير عن وجود قانون جديد لحماية العلماء والمبتكرين وزيادة حافز الابتكار ما يعطي دفعة معنوية كبيرة للمبتكر وشعوره باهتمام الدولة به عن طريق تسويق أعماله وأبحاثه وربطها بالصناعة والإنتاج مثل كل دول العالم.

وأوضح أن “الصندوق الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا تم إنشاؤه بتعليمات من السيد الرئيس لرعاية هؤلاء المبتكرين الشباب وإنشاء آلية اكتشاف وحاضنة للشباب المبتكر مع إعطاء تعليمات لكل جامعة بإنشاء حاضنة للمبتكرين داخلها”.

وأشار الدكتور خالد إلى أنه سيتم إنشاء العديد من الجامعات الخاصة خلال هذا الشهر والشهر القادم وجامعات أمريكية وإنجليزية ومجرية في العاصمة الإدارية الجديدة كما سيتم التوسع في إنشاء العديد من الجامعات في مختلف المحافظات مثل مدينة العلمين والبحر الأحمر والجلالة.