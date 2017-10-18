عصام ​​العريان يطلب السماح لمحامين دوليين بزيارته داخل محبسه

طالب القيادي الإخواني المصري عصام العريان، بالسماح له بمقابلة محامين دوليين.

جاء ذلك خلال المحاكمة الخاصة بالمعتقلين في قضية “اعتصام رابعة”، أمس الثلاثاء. ومن بين الأسماء التي ذكرها العريان، المحاميان المغربيان خالد السفياني ومصطفى الرميد، والأمريكي رمزي كلارك، والأردني علي أبو السكر، واللبناني أسعد هرموش، والكويتي مبارك المطوع.

وطالب العريان بمنح هؤلاء “الإذن لدخول الأراضي المصرية ومقابلته، ليكلفهم بتقديم دعاوى ضد مصلحة السجون المصرية، لارتكابها انتهاكات ضد حقوق الإنسان” حسب تعبيره.

ويعتبر مصطفى الرميد من أقوى قيادات حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الحكومة الحالية والتي قبلها بالمغرب، وهو الحزب الذي كان مساندًا لإخوان مصر.

أما خالد السفياني فهو عضو بارز في حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي ويحمل فكرًا يساريًا، وعضو مؤسس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومن أكبر المحامين الذين اشتهروا بمرافعاتهم في قضايا المساس بالحريات.

كما أنه مدافع شرس عن القضية الفلسطينية وينشط في العديد من الهيئات، أبرزها الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني والتي كان رئيسًا لها.