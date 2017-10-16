مشيرة خطاب: لهذه الأسباب خسرت مصر المنافسة في اليونسكو

قالت الدبلوماسية المصرية مشيرة خطاب إن تفتت الأصوات وعدة أدوار لعبتها دولة قطر أدت إلى خسارتها المنافسة في انتخابات اليونسكو، لافتة إلى أنها كانت ستضمن للفوز في حال نافست في الجولة النهائية أمام المرشح القطري.

وكشفت خطاب عن كواليس جديدة للانتخابات التي أجريت على المنصب المهم الذي كان أبرز المنافسين فيه مرشحون لمصر وفرنسا وقطر، مشيرة إلى أن مصر طالبت خلال اليوم الثاني بالتحقيق في خروقات شابت العملية الانتخابية، وبعدها مباشرة وُضَع حراس أمن على أبواب غرف المرشحين الثلاثة في اليوم الأخير، غير أن “تحركات مريبة” حدثت أثرت في المنافسة.

وتابعت المرشحة المصرية الخاسرة في الجولة الثالثة في تصريحات تلفزيونية مساء الاثنين، أن الأصوات تعادلت بينها وبين المرشحة الفرنسية ولدى تلك النقطة تحرك صوت وفق تربيطات وأسلوب لم تلجأ إليه مصر وذهب لصالح المرشحة الفرنسية.

ولفتت خطاب إلى أنها تعرف الصوت الفارق في خسارتها المعركة، لكنها تتحفظ على الإفصاح عنه حاليًا.

وأوضحت أن الدول الأفريقية الـ17 لم تعط أصواتها بالكامل لها رغم أنها المرشحة الرسمية للقارة السمراء، في المقابل حصلت على أصوات دول كبرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية لم تحصل عليها فرنسا.

وأكدت خطاب أن الانقسام الأفريقي والعربي والإغراءات والأسلوب الذي لم تلجأ إليه مصر- في إشارة على ما يبدو لما قيل عن دور المال السياسي في الانتخابات- هو سبب خسارتها المقعد.