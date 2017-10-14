فورين بوليسي: قوة المقاطعة العربية أفشلت قطر في اليونسكو

وصفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، فوز الفرنسية “أودري أزلاوي” على المرشح القطري “حمد الكواري” برئاسة منظمة اليونسكو، أنه جاء حصيلة مجموعة من الاعتبارات والتوجهات الدولية، بينها قوة المقاطعة العربية لقطر في نطاق مكافحة الإرهاب.

وقال تقرير نشرته المجلة، إن خسارة المرشح القطري تحققت بقوة مقاطعة الأصوات العربية، التي أظهرت فشل قطر في الخروج من العزلة الدبلوماسية التي طوّقتها بها ثلاث دول خليجية، بالإضافة لمصر وعدد من الدول الأخرى الملتزمة بمحاربة التطرف والإرهاب.

ووصفت “فورين بوليسي” فوز المرشحة الفرنسية على الممثل القطري أنه كان خياراً أممياً بالاصطفاف وراء الديمقراطية في مقابل التطرف والديكتاتورية التي يمثلها النظام القطري.