هجوم مسلح على كنيسة “مار جرجس” وسط مدينة العريش ‎

هاجم مسلحون، اليوم الاثنين، قوة تأمين كنيسة وسط مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي مصر، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر أمني، فضّل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث للإعلام، إن “مسلحين هاجموا قوة تأمين كنيسة مار جرجس، ودارت اشتباكات بين الجانبين”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم تعقب وزارة الداخلية أو الجيش المصري حتى الساعة الـ 00: 8 ت.غ.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من إعلان الجيش المصري، عن مقتل 6 عسكريين و24 إرهابيا إثر التصدي لمحاولة وصفها بـ”الفاشلة” لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة “كرم القواديس” بمحيط مدينة الشيخ زويد التابعة لمحافظة شمال سيناء، تبناها تنظيم داعش .