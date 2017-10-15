مقتل وإصابة 8 جنود مصريين بهجومين شمال سيناء

قُتل 5 عسكريين وأُصيب 3 آخرون في هجومين استهدفا حاجزين شمال سيناء، بحسب مصدر أمني.

وقال مصدر أمني لـ”إرم نيوز” إن مسلحين مجهولين نفذوا هجومين على ارتكازين أمنيين في منطقة كرم القواديس شمال سيناء، أسفرا عن مقتل 5 وإصابة 3 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن أعلنت استنفارًا شمال سيناء بعد الهجومين، لملاحقة “العناصر المتشددة”، وأنها تُجري تمشيطًا للمنطقة.

ومؤخرًا اعتمدت أجهزة الأمن خطة تأمينية لشبه جزيرة سيناء تتضمن منع عبور قناة السويس إلى سيناء للقادمين من القاهرة وباقي المحافظات دون حجوزات فندقية أو عقود عمل.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين تبنت معظمها جماعة “أنصار بيت المقدس” التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش وغيرت اسمها إلى “ولاية سيناء”، فيما ترد قوات الأمن بحملات عسكرية واسعة لتعقب المسلحين الذي يختبئون في بعض الأحيان وسط المدنيين.