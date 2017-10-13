مقتل 6 جنود مصريين بهجوم في سيناء

أعلن الجيش المصري اليوم الجمعة أن ستة من جنوده قُتلوا في هجوم بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها مسلحون متشددون موالون لتنظيم داعش.

وقال متحدث عسكري في بيان: “قامت عناصر إرهابية مسلحة بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية في مدينة العريش مستخدمة القنابل اليدوية والأسلحة النارية”.

وأضاف:”اشتبكت قواتنا معهم على الفور، ونتيجة لتأثير نيران قواتنا لاذت العناصر المهاجمة بالفرار، حاملة عددًا من القتلى والمصابين.

وقد نتج عن الحادث مصرع ستة أفراد من القوات المسلحة المصرية.

وقالت مصادر أمنية لـ”رويترز” إن الهجوم وقع في وقت متأخر من ليل أمس الخميس وأسفر أيضًا عن إصابة أربعة جنود.