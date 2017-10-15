“صوتنا للسيسي” يتصدر “تويتر” دعماً لترشح السيسي لولاية ثانية

تصدر وسم “صوتنا للسيسي” قائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في مصر، خلال الساعات الماضية، بعد ساعات من تصدر وسم “عشان تبنيها”، وذلك في إطار حملة التأييد والدعم لترشيح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وسيطر موضوع ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تزامناً مع انطلاق حملة “عشان تبنيها” التي وقع عليها لفيف من الشخصيات العامة والفنانين لدعوة الرئيس للترشح، إلى جانب إعلان ائتلاف الأغلبية في البرلمان المصري “دعم مصر” لتأييد ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وأوضح النشطاء عبر صفحاتهم سبب تأييدهم للرئيس المصري مع نشر صور رسمت للسيسي، لإعلان التأييد.