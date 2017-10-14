ائتلاف الأغلبية في البرلمان المصري يعلن دعم السيسي لولاية رئاسية ثانية

أعلن ائتلاف “دعم مصر“، صاحب الأغلبية في مجلس النواب المصري، اليوم السبت، دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية، المقررة العام المقبل.

وقال رئيس الائتلاف محمد السويدي، في بيان صحفي، إن “الائتلاف سيطلق حملة شعبية لمطالبة السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية”.

وأشار السويدي إلى أن “نواب الائتلاف سيكونون في مقدمة الصفوف الداعمة للرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وعزا البرلماني المصري إعلان إتلاف “دعم مصر” تأييد السيسي إلى “ما قدمه من عمل وطني مخلص لصالح الدولة”، حسب قوله.

وأوضح أن الائتلاف “سيضع خطة تنظيمية وشعبية لتشجيع مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية من خلال افتتاح مقراته بالمحافظات”.

وائتلاف دعم مصر، يضم 317 نائبًا، من أصل أعضاء المجلس الـ596 نائبًا، ويعد من أبرز المؤيدين للحكومة المصرية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع انطلاق حملة باسم “علشان (كي) تبنيها”، تضم شخصيات سياسية وبرلمانية مؤيدة للنظام، لمطالبة السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية.

وشارك عدد كبير من مشاهير الرياضة والفن والسياسية خلال الأيام الماضية في التوقيع على استمارة الحملة، كما أفردت لها صحف محلية مقربة من السلطات مساحات على مواقعها الإخبارية ونسخها المطبوعة.

ومرارًا تفادى السيسي الكشف عن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية من 4 سنوات، مكتفيًا بربط الأمر بإرادة المصريين.

ولم يعلن رسميًا حتى اليوم سوى البرلماني السابق، محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية، فيما تطرح أسماء بارزة محتملة من بينها الحقوقي اليساري خالد علي، والفريق المتقاعد أحمد شفيق.