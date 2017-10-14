“رخصة للإنجاب”.. مقترح مصري جديد للحد من الكثافة السكانية

أثار اقتراح بإصدار “رخصة للإنجاب” الجدل في مصر، إذ يتضمن الاقتراح منح رخصة مدتها 5 سنوات لإنجاب طفل واحد، إذ لا يستطيع الزوجان إنجاب أكثر من طفل خلال هذه الفترة، ويستطيعان بعد مضي 5 سنوات على أخذ الرخصة الأولى، الحصول على رخصة جديدة إذا أرادا إنجاب طفل آخر.

المتحدث باسم منظمة العدل والتنمية زيدان القنائي ربط مقترحه على غرار سياسة الطفل الواحد المطبقة في الصين بعقوبات للمخالفين وغرامات مالية وحرمان الطفل الثالث من الدعم ومجانية التعليم، مطالبًا البرلمان والحكومة بمناقشة المشروع وإقراره كقانون للعمل به، مما لاقي تأييدًا ومعارضة من نواب المجلس.

النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن بمجلس النواب شجع محاولات البحث عن حلول للحد من الزيادة السكانية بالإضافة إلى إيجاد محفزات تشجيعية داخل القوانين لحث المواطن على الالتزام بتنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أن الدولة يمكن أن تعطي دعمًا كاملًا لأول طفلين في الأسرة على أن يتم تخفيض الدعم بنسبة كبيرة ولتكن 50% للطفل الثالث، ما سيجعل المواطن يفكر جيدًا قبل إنجاب الطفل الثالث، كما أنه من الممكن أيضًا تخصيص مكافأة إضافية في الدعم للأسر الملتزمة بإنجاب طفل واحد خلال أول خمس سنوات من الزواج.

وعن مقترح رخصة الإنجاب رفض أبو حامد في تصريحات لـ”إرم نيوز” فكرة وجود رخصة للإنجاب لكن إيجاد حلول أخرى إذ أن وجود تلك الرخصة يتعارض مع حقوق الإنسان وحرية المواطن كما أنه لا يوجد حديث عن تطبيق عقوبات على غير الملتزم بها ومن غير العدل مساواة الأسرة التي لديها ستة أطفال بالأسرة التي لديها طفلان فقط.

من جانبه رفض النائب عبدالحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المقترح قائلاً إنه لا يتوافق مع المنطق وعقلية المجتمعات الشرقية، إذ لن يتلزم المواطنون بالقانون حال إقراره، مقترحًا أن تقوم الحكومة بتقديم الدعم لأول طفلين فقط وهو ما سيشجع الأسرة على التفكير جيدًا قبل إنجاب المزيد من الأطفال.

ووفقًا لآخر إحصاءات أجريت في التعداد السكاني المصري 2016 فقد ارتفعت معدلات الإنجاب لكل سيدة في مصر لتبلغ 3.5 ‏طفل لكل سيدة من سن 15 إلى 49 عامًا، ومن المستهدف وفقًا للخطة القومية لوزارة الصحة أن تنخفض النسبة إلى 2.4 طفل لكل سيدة.

وسيكون عام 2030، أكثر ازدحمًا في مصر حال استمر معدل الإنجاب على الوتيرة الحالية ليصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة وقد يزيد ليصل إلى 127 مليون نسمة حال زيادة معدل إنجاب السيدات بنسبة 4 أطفال لكل سيدة، بينما تستهدف الحكومة معدلا سكانيا قدره 110 ملايين نسمة في 2030، حال استقر معدل الإنجاب على 2.4 طفل لكل سيدة.