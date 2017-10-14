بالصور.. المصريون يسخرون من “فريق عمل” عمرو دياب

واصل النجم المصري عمرو دياب غزو السوشال ميديا بعبارة “فريق العمل”، والتي علّق بها على صورة أبطال فيلمه الجديد، وبينهم الفنانة دينا الشربيني، معتبرًا أن هذا المصطلح المقصود به “الحبيبة أو الزوجة”.

ولم تتوقف التعليقات الساخرة بشأن هذا الموضوع، الذي ما زال يتصدر العبارات الأكثر استخدامًا في السوشال ميديا، وذلك رغم مرور يومين على هذا الحدث.

ونشر أحد النشطاء ويدعى علي منصور، صورته مع حبيبته، معلقًا: “أنا وفريق العمل بنصبح عليكم من على الإسكوتر”.

وأعربت أخرى وتدعى بسمة هاشم عن حالتها الاجتماعية كونها غير مرتبطة بأي شخص، قائلة: “فريق العمل بتاعك فين يا بت؟.. فريق العمل مين يا باشا ! أنا حياتي بلا فريق عمل”.

وكتب آخر: “كُن لها عمرو دياب، تَكُن لك فريق العمل”، بينما قال أحمد دواح: “الحياة من غير فريق العمل بلا أمل”.

ونشرت “هند أشرف” صورتها مع خطيبها، معلقة: “طب أهو، مع فريق العمل بتاعي ، أشمعنا عمرو دياب يعني، أحلى فريق عمل دا ولا إيييه!”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو للفنان عمرو دياب أثناء احتفاله بعيد ميلاده مع الفنانة دينا الشربيني، وسط علامات استفهام حول سر إخفائهما حقيقة علاقتهما.