هل تتحكم واشنطن بالطائرات التي منحتها للجيش المصري؟

أكد الفريق يونس المصري، قائد القوات الجوية المصرية، أن واشنطن لا تتحكم في الطائرات ،التي منحتها للقاهرة مؤخرًا.

وقال المصري، ردًا على سؤال بشأن حقيقة تحكم واشنطن في توجيه طائراتها الممنوحة لمصر ،وتعطيلها بحسب ما يتداوله الشارع ومنصات التواصل، “بالتأكيد هذا غير موجود، ونحن دولة كبيرة ومحترمة ،ولن نقبل على أنفسنا هذا الأمر، وغير مقبول وضع شروط استخدام لصفقات مصر ،ولم يحدث”.

وأوضح، أن هذه الطائرات استخدمت “في الحرب ضد الإرهاب، وتأمين الحدود، وفي عاصفة الحزم، دون تدخل من الدول الصديقة ،التي منحتنا سلاحًا”، مضيفًا :” نحن دولة لنا قرارنا ،وقدرتنا ،واحترامنا”.

وتزامن الحوار التلفزيوني للمسؤول العسكري البارز ،مع ذكرى مرور 44 عامًا على حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973 ،التي خاضتها مصر ضد إسرائيل ،التي كانت تحتل آنذاك شبه جزيرة سيناء.

وكشف القائد العسكري، أن مصر لم تطلب طائرة طراز “إف 35” من واشنطن، مشيرًا إلى أنه ليس هناك دولة حجبت عن مصر سلاحًا طلبته.

وطائرة طراز “إف 35″، منحتها واشنطن لإسرائيل عام 2015، وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، أنهم لا يتوقعون مبيعات للمقاتلة “F-35” على المدى القصير في منطقة الخليج.

وخلال الحوار المتلفز، لم يحسم قائد القوات الجوية المصرية ،أنباء حول إتمام صفقة طيران روسي لتسليح القوات المصرية، مؤكدًا أن الأمر يخضع لعمل لجانٍ مرتبطة بهيئة التسليح بالجيش.

وكان الجيش المصري، أعلن في الـ29 من تشرين الأول/ أكتوبر 2015 ،ضم 4 مقاتلات أمريكية حديثة، متعددة المهام طراز “F16” إلى قواته الجوية، وتسلم 8 طائرات من الطراز نفسه، في حزيران/ يونيو 2015.

والعلاقات المصرية الأمريكية توصف بـ”الوثيقة والإستراتيجية” ،خاصة على المستوى العسكري، حيث تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، منها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.