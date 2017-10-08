السيسي: المصالحة الفلسطينية خطوة للانطلاق نحو “سلام عادل”

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن تحركات بلده لرأب الانقسام الفلسطيني، هي بداية مرحلة تمهد لسلام عادل بين فلسطين وإسرائيل.

وجاء ذلك في بيان رئاسي صدر عقب اجتماع ترأسه السيسي، الأحد، وضم رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، ووزيري الدفاع صدقي صبحي، والداخلية مجدي عبدالغفار، ورئيس المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.

وتناول الاجتماع، حسب البيان، “تطورات الجهود التي تبذلها مصر على صعيد تحقيق المصالحة الفلسطينية، وما أسفر عن تلك الجهود من اتخاذ الفصائل الفلسطينية خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام ورأب الصدع”.

وأضاف السيسي أن “التحركات المصرية الرامية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في بدء مرحلة جديدة من وحدة الصف الفلسطيني تمهد للانطلاق نحو سلام عادل بين فلسطين وإسرائيل”.

وطالب بمواصلة تلك التحركات التي قال إنها “ستساعد على إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة”.

ولم يوضح الرئيس المصري طبيعة المرحلة الجديدة، التي أشار إلى بدئها، غير أنه سبق أن تحدث عن أهمية إتمام ما أسماه “صفقة القرن” لحل القضية الفلسطينية، دون تفاصيل أكثر حول تلك الصفقة التي أعلن عنها في زيارته الأخيرة في واشنطن في أبريل/نيسان الماضي.

وتقوم مصر بدور الوساطة حاليًا، لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس نتج عنها بدء وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية تسلم مقار وزارات قطاع غزة عقب عقد أول اجتماع وزاري في القطاع منذ 2014.

وتستضيف القاهرة، الثلاثاء المقبل، مباحثات بين فتح وحماس؛ لاستكمال إجراءات نقل مهام العمل إلى حكومة الوفاق.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.