اعتقال قائد من داعش في غزة

المصدر: أ ف ب

اعتقل جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة ، فجر السبت 7 تشرين أول/أكتوبر، عدة أشخاص بينهم أحد قيادات تنظيم داعش في القطاع.

وقال مصدر أمني إنه “تم اعتقال المطلوب للأجهزة الأمنية ، نور عيسى (27 عامًا)، وهو أحد قادة الفكر المنحرف، ومن سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة مع آخرين فجر السبت، وهو مطلوب منذ عام”.

وتطلق الأجهزة الأمنية تسمية “الفكر المنحرف” على أعضاء “تنظيم داعش“.

وقال جهاز الأمن الداخلي في منشور على صفحته على “فيسبوك”:”بجهود حثيثة ومباركة من قبل جهاز الأمن الداخلي، تم اعتقال أحد قيادات “الفكر المنحرف” في قطاع غزة، وآخرين”، و جارٍ استكمال التحقيقات المطلوبة دون ذكر تفاصيل عملية الاعتقال.

وفي منتصف آب/أغسطس الماضي، قُتل قائد ميداني من “قوة حماية الثغور” التابعة لكتائب عز الدين القسام، وأُصيب آخرون بجراح جراء تفجير انتحاري استهدف قوة أمنية شرق رفح قرب الحدود مع مصر.

ونسبت المصادر الأمنية التفجير إلى “التيار السلفي” المقرّب من “تنظيم داعش”.