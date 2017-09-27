آخرهم “أبوالعينين”.. عائلة “ساويرس” تفتح شهية رجال الأعمال لدعم السينما المصرية

تزايد اهتمام رجال الأعمال في مصر بدعم الأعمال السينمائية لاسيما بعد دخول عائلة رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس إلى هذا المجال.

وأسهم ظهور عائلة ساويرس كأسرة “راعية للفنون”، في رأي البعض، بدخول عائلات أخرى حلبة المنافسة، حيث دخل رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة إلى ميدان التفاوض مع وزير الثقافة حلمي النمنم حول رعايته لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي تقام فعالياته في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ووعد أبو هشيمة برعاية المهرجان ودعمه ماديا، كما فازت قنوات “دي . إم . سي” بالحق الحصري لنقل فعاليات الدورة القادمة من المهرجان.

وبات رجل الأعمال محمد أبو العينين آخر الداخلين لحقل الاهتمام بالسينما في البلاد، حيث يخوض هذه الأيام تجربة الإنتاج لأول مرة في “فيلم ضد الإرهاب” الذي تدور أحداثه في المرحلة التي تلت سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين في العام 2013.

وثمن المنتج حسين نوح دخول رجال الأعمال لميدان دعم السينما ووصف ذلك، في حديثه لـ” إرم نيوز”، بأنه “واجب وطني”.

وأضاف: “في مرحلة مهمة من عمر مصر كان دخل السينما يساوي دخل القطن المصري، لذا أرى أن حماس رجال الأعمال خطوة جادة وتأخرت كثيرًا”.

وأكدت رئيسة مهرجان القاهرة السينمائي ماجدة واصف أن دعم رجال الأعمال للمهرجان يؤدي إلى “انتعاشة فنية.”

وأشارت إلى أن المهرجان” بحاجة إلى حماس رجال الأعمال حتى يخرج بصورة مشرفة ويعد جذابا للنجوم العالميين خاصة أن الميزانية الخاصة به محدودة”.