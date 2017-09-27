“أورنج مصر”: سنتسلم ترددات الجيل الرابع للمحمول غدًا

قالت شركة “أورنج مصر” للاتصالات في بيان اليوم الأربعاء، إن الشركة ستتسلم ترددات الجيل الرابع للمحمول غدا الخميس.

وذكرت الشركة في البيان الصحفي أنها استثمرت 8.6 مليار جنيه (487.53 مليون دولار) في خدمات الجيل الرابع، التي تتميز بسرعة فائقة في نقل البيانات.

وكانت أورنج وقعت في أكتوبر تشرين الأول اتفاقا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحصل بموجبه على رخصة الجيل الرابع للمحمول ورخصة الهاتف الثابت الافتراضية في مصر، على أن تسدد الشركة 50 % من قيمة الرخصة بالجنيه المصري و50 % بالدولار.

وحصلت أورنج مصر على ترددات تبلغ 10 ميجاهرتز لتقتنص بذلك القسم الأكبر من إجمالي ترددات النطاق العريض المتاحة في مصر والبالغة 25 ميجاهرتز.