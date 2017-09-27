مصر تعتزم إطلاق قمر صناعي جديد في 2021

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، خالد عبد الغفار، أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء وافق على مشروع قانون وكالة الفضاء المصرية وخطة لاطلاق قمر صناعي مصري جديد بعد 4 سنوات.

وقال عبدالغفار للصحفيين عقب اجتماع حكومي في مقر مجلس الوزراء: “إن المشروع يعد هاما للغاية لأن مصر صاحبة خبرات في إطلاق الأقمار الصناعية وهذه الخطوة ستجعلها عضوا في توطين تكنولوجيا الفضاء”.

وأشار الوزير إلى التوصل إلى اتفاق مع الصين لإنشاء مصنع للأقمار الصناعية في مصر في العام 2019.

ولفت إلى أن مصر ستطلق قمرًا صناعيًا جديدًا يحمل اسم “مصر سات 2” في العام 2021.

ويعد قمر نايل سات-101، أول قمر صناعي مصري، وتم إطلاقه في ابريل/نيسان 1998، كقمر مخصص للاتصالات.

وتولت شركة ماترا ماركوني الفضائية، وهي شركة بريطانية-فرنسية، صناعة نايل سات-101 الذي تمّ إطلاقه على متن صاروخ أريان-4 من منطقة غوايانا الفرنسية، و دخل الخدمة في مايو/ايار من العام نفسه.