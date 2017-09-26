شاهد.. أول صور للمثليين المقبوض عليهم في مصر (فيديو)

كشف الإعلامي محمد الغيطي لأول مرة أسماء وصور المثليين السبعة الذين تم القبض عليهم من قبل الأمن المصري بعد رفع علم المثليين جنسيًا خلال حفل لفريق “مشروع ليلى” في القاهرة.

وأكد الغيطي في مداخلة هاتفية ببرنامج “صح النوم” على قناة Ltc أن مهاجمة المثليين له أمر يشرفه.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على سبعة أشخاص بتهمة الترويج للشذوذ الجنسي والتحريض على الفسق والفجور بعدما رفعوا أعلام المثلية الجنسية وحرضوا على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، أثناء حفل لفرقة “مشروع ليلى” بالقاهرة.

كما قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مصطفى ربيع وسكرتارية محمد حلمي الثلاثاء بمعاقبة طالب بالحبس 6 سنوات شارك في حفل “مشروع ليلى”، وتغريمه 300 جنيه لممارسة الشذوذ الجنسي بمنطقة الدقي.