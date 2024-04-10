السودان.. صلاة العيد تحت دوي المدافع

وقال مواطنون من مدينة أم درمان لـ"إرم نيوز"، إنهم أدوا صلاة العيد تحت القصف المدفعي المتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأكد أحد سكان "الواحة" في مدينة أم درمان، أن أصوات دوي المدافع سُمعت بينما كان المصلون داخل المسجد لأداء صلاة العيد، مشيرًا إلى أن الجيش أطلق عدة قذائف مدفعية من منطقة كرري العسكرية، بينما ردت قوات الدعم السريع بالمثل.

وأوضح أن المصلين عقب انتهاء الصلاة عادوا إلى منازلهم دون أن يفعلوا ما درجوا عليه منذ الأزل، وهو تبادل الزيارات العائلية والذهاب إلى أماكن الترفيه وغيرها.

وفي مدينة "الفاو" في ولاية القضارف شرق السودان، قال أحد السكان لـ"إرم نيوز"، إن المصلين أيضًا أدوا صلاة العيد داخل المساجد وسط الخوف والحذر، ولا سيما أن المدينة تقع على مقربة من مناطق الاشتباكات.

وشهدت مدينة الفاو قبل ساعات حلول عيد الفطر عمليات قصف بطائرة مسيرة مجهولة المصدر، استهدفت مقر الفرقة الثانية التابعة للجيش السوداني، في وقت متزامن مع مسيرات أخرى استهدفت مقرات جهاز الأمن والمخابرات والسلطة القضائية في مدينة القضارف.

وتقع مدينة القضارف في شرق السودان على الحدود مع دولة إثيوبيا، وهي واحدة من الولايات التي ما زالت خارج دائرة الصراع العسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.