أغصان "الآس" تظلل قبور الراحلين في أول أيام العيد.. ما السبب؟

يحمل من يُفجع بموت عزيزٍ، أو فقدان غالٍ، أغصان "الآس" إلى قبر الفقيد، ويفردها فوق سطحه ويعلق بعضها في أعلى الشاهدتين، في صباح أول أيام العيد.

وفي بلاد الشام، تقول المحبوبة لفارس أحلامها: "تِشْكُل آسي"، بمعنى ليتك "تقبرني"، و"تزينُ مدفني بأغصان الآس"، كنوع من التودد للحبيب والتزلف إليه.

ويقول الناس إن في رائحة "الآس" الزكية، علامة تطهّرٍ، وفي اخضراره الدائم، شعور بالحياة.