بتهمة الإعداد "لانقلاب".. الجيش السوداني يعتقل ضباطا كبارا في أم درمان

كشفت وسائل إعلام سودانية اليوم الثلاثاء، أن استخبارات الجيش السوداني اعتقلت بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان، عدداً من الضباط الفاعلين في قيادة متحركات أم درمان، بتهمة الإعداد لانقلاب.

ونقلت صحيفة "السوداني" عن مصادر قولها، إن حملة الاعتقالات استهدفت ضباطاً نشطين في إدارة العمليات بأم درمان بصورة خاصة.

وأضاف المصدر: "الضباط المعتقلون الذين تم وضعهم بالإيقاف الشديد هم: العقيد الركن م. ي. ع. قائد المتحرك الاحتياطي في معسكر سركاب، والمقدم مهندس م. إ. مدير الإدارة الفنية بالدفاع الجوي ومسؤول عن الرادارات وأجهزة التشويش المضاد للمسيرات، والرائد الركن م. ح. ق. مسؤول عمليات الدعم والإسناد الإستراتيجي لمواقع المدرعات والشجرة".

وذكرت الصحيفة، أن "الاستعدادات جاريةٌ لاعتقال عميد ركن قائد لأحد المتحركات بمدينة أم درمان. وجميعهم معتقلون تحت ستار الإعداد لانقلاب".