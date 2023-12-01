الأمم المتحدة: مقتل 600 مدني بهجمات جنوب السودان العام الماضي

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، بأن نحو 600 مدني قتلوا إثر اندلاع مواجهات في جنوب السودان بين آب/أغسطس وكانون الأول/ديسمبر العام الماضي، متّهمة ميليشيات بالاستعباد الجنسي وشن هجمات عشوائية.

وأُجبر عشرات آلاف الأشخاص في ولاية أعالي النيل في أقصى الشمال على الفرار من منازلهم واللجوء إلى مستنقعات قريبة من نهر هربا من أعمال العنف بين المجموعات المسلحة.

ووثّقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "هجمات عشوائية وعمليات خطف وعنف جنسي بما في ذلك عمليات اغتصاب واغتصابات جماعية واستعباد جنسي وتجنيد واستخدام للأطفال في الأعمال العدائية، ارتكبتها أطراف في النزاع".

وأكدت الهيئتان في تقرير لخّص استنتاجاتهما أنهما سجّلتا سقوط "884 ضحية من المدنيين قتل 594 منهم وأصيب 290 بجروح. إضافة إلى ذلك، خطف 258 شخصا وتعرّضت 75 امرأة وفتاة لعنف جنسي".

وذكر التقرير أن أكثر من 62 ألف مدني نزحوا بسبب المواجهات محددا هويات "22 شخصا على الأقل قد يتحملون المسؤولية الأكبر عن هذه الانتهاكات".