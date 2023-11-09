وزير خارجية ليبيا يبحث في الكونغو مقاربة جديدة للهجرة

بحث وزير الخارجية الليبي عبدالهادي الحويج، خلال زيارة إلى الكونغو الديمقراطية، سبل التوصل إلى مقاربة جديدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في القارة الأفريقية.

وأجرى الحويج مباحثات مع نائب وزير الخارجية الكونغولي، كريسبان مبادو فانزو، حيث أكد الطرفان خلالها على "أهمية العمل المشترك في تجاوز الأزمات في ليبيا وكل الدول الإفريقية، وتغيير النظرة السلبية عن إفريقيا من تلك القارة التي تطلب المساعدة إلى إفريقيا الشريك".

وأكد الوزيران على "أهمية التعاون جنوب-جنوب والعمل حول مقاربة جديدة للهجرة"، مع التأكيد على ضرورة استعادة القارة السمراء لدورها وتجاوز أزماتها من خلال تكاثف جهود أبنائها من كل الدول الإفريقية.