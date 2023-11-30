مصادر عراقية: المعارضة الكردية على حدود إيران بلا أنشطة مسلحة

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الحاكم في السليمانية، أحمد الهركي، إن "العراق نفذ اتفاقه الأمني مع إيران، من خلال إبعاد كل تلك الأحزاب مع العوائل عن الشريط الحدودي، وتم نقلهم إلى مخيمات بعيدة جدًا عن الحدود".

وأضاف الهركي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "تم نزع السلاح من تلك الأحزاب بشكل كامل، وهي حاليًا تحت إشراف ومراقبة القوات الأمنية بمخيمات تابعة للأمم المتحدة".

وبين أن "المناطق الحدودية مع إيران، والتي كانت تتواجد فيها الأحزاب الإيرانية المعارضة، أصبحت ممسوكة بشكل كامل من قوات حرس الحدود، ولا وجود لأي أنشطة مسلحة هناك".

وأكد أنه "سوف يتم التعامل مع أي جماعة مسلحة على أنها قوة خارجة على القانون، فهذه الأحزاب تتواجد بصفة اللجوء السياسي والإنساني، ولا يحق لها ممارسة أي نشاط مسلح".

وتابع الهركي: "هناك قبول ورضى إيراني على تنفيذ العراق للاتفاق الأمني، وهناك زيارات تجريها شخصيات حكومية وعسكرية إيرانية إلى بغداد وأربيل والسليمانية، من أجل متابعة أي تطور يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق، خصوصًا فقرة تسليم بعض المطلوبين لإيران، فالعراق مازال لم ينفذ هذه الفقرة، وهناك ضغوطات إيرانية لتنفيذها، كمرحلة ثانية من تنفيذ الاتفاق".

من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، ياسر وتوت، إن "العراق عمل على تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران، من أجل حفظ سيادة العراق وعدم زعزعة استقراره، خصوصًا مع وجود تهديدات إيرانية بتنفيذ عمليات عسكرية برية وجوية ضد الأحزاب المعارضة لها داخل الأراضي العراقية، وتطبيق هذا الاتفاق بمنع هذه العمليات".

وبين وتوت لـ"إرم نيوز"، أن "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عقدت اجتماعات متعددة مع القيادات العسكرية لمعرفة تطورات تطبيق الاتفاق الأمني، وهذه القيادات أكدت خلو الحدود مع إيران من مقرات معسكرات الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة، ونزع سلاح تلك الأحزاب قبل نقلها إلى معسكرات جديدة تبعد ما يقارب 80 كم عن الشريط الحدودي".

وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن "نقل الأحزاب مع عوائلهم تم حاليًا بشكل مؤقت تحت مخيمات محمية أمنية، تتوفر فيها كل المستلزمات، ويجري حاليًا بناء مخيمات رسمية لهم في أربيل والسليمانية، حتى يكون تواجدهم في المخيمات بإشراف الأمم المتحدة، كون هؤلاء يحملون صفة اللجوء، والعراق ملزم بتوفير كافة الحماية لهم، وتلبية الاحتياجات بالتعاون مع الأمم المتحدة".