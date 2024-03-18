للمرة الأولى.. ترامب يدعو نتنياهو لـ "إنهاء حرب غزة والعودة للسلام"

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة، الأحد، للمرة الأولى، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء حرب غزة والعودة إلى السلام.

وقال ترامب خلال مقابلة عبر برنامج "ميديا باز" على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنه يطالب نتنياهو بإنهاء الحرب بسرعة للعودة إلى السلام بسرعة.

وجه رسالة لنتنياهو قال فيها: "يجب عليه أن ينهي هذا الأمر، وأن يقوم بذلك بسرعة والعودة إلى عالم السلام، نحن بحاجة إلى السلام في العالم.. نحتاج إلى السلام في الشرق الأوسط".

وتعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها دونالد ترامب صراحة بإنهاء الحرب في غزة من أجل العودة إلى السلام، حيث كان دوماً يؤكد على ضرورة "إنهاء الأمر" إشارة إلى القضاء على حركة حماس في غزة.

ورأى ترامب أن انتقادات تشاك تشومر، (الديمقراطي اليهودي)، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي لإسرائيل كانت نابعة من السياسة الداخلية.