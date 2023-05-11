مسؤول إسرائيلي: "الجهاد الإسلامي" لن تملي علينا شروط وقف إطلاق النار

وألمح المسؤول الكبير في الوقت نفسه، إلى أنه "لم تكن هناك انتكاسات روتينية، وأن مقتل ثلاثة من كبار قادة حركة (الجهاد الإسلامي)، في أول ضربة لعملية (السهم الواقي)، لم يتم إلا بعد أن أطلقت الحركة أكثر من 100 صاروخ باتجاه إسرائيل، الأسبوع الماضي، في جولة استمرت ليوم واحد، إثر وفاة الأسير خضر عدنان، القيادي في الحركة".

وأضاف: "لن يكون هناك التزام إسرائيلي بإنهاء الإجراءات المضادة، ولن نتحمل وضعاً يطلقون فيه النار على سديروت، بسبب الأسير خضر عدنان الذي قرر الإضراب عن الطعام إلى أن توفى. هذا غير مقبول لدينا" بحسب تعبيره.

وحول المحادثات بشأن وقف إطلاق النار، أوضح المصدر أن "الصمت سيقابل بالصمت، وإسرائيل أعطت موافقتها للوسيط المصري على وقف هجمات الجيش الإسرائيلي، إذا أوقفت (الجهاد الإسلامي) إطلاق الصواريخ. قلنا لمصر إنهم مدعوون للتوقف وسنتوقف".

وحول كيفية تحقيق وقف إطلاق النار في النهاية، قال المسؤول الإسرائيلي: "عادة ما يكون هناك موعد يعلن فيه المصريون وقف إطلاق النار. قد يحدث ويعلنوا عن ذلك في غضون ساعتين، أو سيصبح ساري المفعول في غضون خمس ساعات. يمكن أن يكون غدًا أو بعد غد. نحن مستعدون للتوقف وللاستمرار".