"الاقتصاد وغزة" في صلب أول قمة عربية روسية بعد الجائحة في مراكش

ينتظر أن يكون ملفا حرب غزة وتعزيز التعاون الاقتصادي على سلم أولويات منتدى التعاون العربي الروسي، الذي يعقد في مراكش المغربية.

ووصل وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى المغرب اليوم الأربعاء، لحضور المنتدى الذي يُعقد للمرة الأولى بعد جائحة كورونا، إذ تم تأجيل بضع نسخ، إذ كان آخر اجتماع للمنتدى، انعقد في موسكو في أبريل عام 2019.

ويهدف المنتدى الذي بدأ أعماله أمس ويستمر اليوم، إلى تعزير التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وروسيا، في ظل التحولات الدولية والأزمات القائمة.