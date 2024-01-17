غزة.. اكتظاظ النازحين يتسبب بانتشار التهاب الكبد الوبائي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، انتشار التهاب الكبد الوبائي من نوع "A" نتيجة الاكتظاظ في أماكن النزوح، وحذرت من توقف الفحص المخبري للدم "سي بي سي" جراء نقص المواد الخاصة به.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "انتشار التهاب الكبد الوبائي من نوع A نتيجة الاكتظاظ، وتدني مستويات النظافة في أماكن النزوح بقطاع غزة".

والتهاب الكبد "A" هو إصابة شديدة العدوى تحدث في الكبد، ويسببها فيروس التهاب، نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث، أو نتيجة للمخالطة اللصيقة بشخص حامل للمرض.

وفي بيان ثان، حذرت الوزارة "من توقف الفحص المخبري للدم سي بي سي (الفحص الكامل للدم)، في أي لحظة، نتيجة نقص المواد الخاصة به"، دون تفاصيل أخرى.

ويعيش النازحون الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاعا قاسية أنتجتها الحرب المستمرة على القطاع، تمثل آخر فصولها بعدم وجود "المراحيض ودورات المياه"، ما يدفع أعدادا من النازحين لقضاء حاجاتهم في "العراء"، إلى جانب الاكتظاظ الكبير داخل مراكز النزوح.